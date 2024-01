Omar González

Periódico La Jornada

Domingo 21 de enero de 2024, p. 4

La rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cambió la manera de percibir a los pueblos indígenas. Esa y otras aristas de su irrupción fueron el tema de discusión en el primer diálogo realizado en la inauguración de la exposición Los motivos de la selva: A 30 años del levantamiento zapatista, organizada entre el Colegio de San Ildefonso y el colectivo Bats’i Lab.

En el conversatorio, realizado en el anfiteatro Simón Bolívar de ese centro cultural, participaron los periodistas Blanche Petrich y Hermann Bellinghausen, ambos colaboradores de La Jornada; Delmar Penka; Jorge Santiago; Mariana Mora; Pablo Farías, y el director del recinto, Eduardo Vázquez Martín. También asistieron los fotógrafos Antonio Turok, Isaac Guzmán y José Ángel Rodríguez.

La reflexión entre arte, ideas y sociedad no puede dejar pasar los 30 años del levantamiento indígena de Chiapas. Pensamos que hay que reflexionar sobre este movimiento. Un colectivo de fotógrafos en San Cristóbal de las Casas quiso contar la narrativa de esta historia y decidimos hacer esta muestra , dijo Vázquez Martín, director del colegio.

Blanche Petrich afirmó que “más allá de la efeméride, este aniversario y esta exposición, extraordinaria y fundamental, por muchas razones, nos dan la opción de repensar sobre lo que estalló en Chiapas, y en el montón de ideas y semillas que se regaron a partir de ahí.

Es una oportunidad que nos cae cuando más lo necesitábamos, pues estamos en un tiempo electoral en el que los partidos, y todo el universo de información que gira en torno a la idea de conquistar o perpetuar el poder, saturan el espacio público.

En tanto, Bellinghausen reflexionó sobre el papel del fotoperiodismo y afirmó que “los fotógrafos de esa época eran muy chingones, son unos maestros de la mirada; hay imágenes que son realmente íntimas.

Me di cuenta de que, como periodista, tenía que hacer seguimiento no tanto de lo que yo percibía, sino de lo que mis compañeros captaban con sus cámaras, y eso congenió con el movimiento zapatista; entonces, esto se volvió un evento fotográfico único. No creo que haya muchos sucesos que hayan dado tanto material fotográfico desde la Revolución Mexicana como el alzamiento del EZLN , aseguró.

El también director del suplemento Ojarasca dijo que se trató de un movimiento muy pictórico, pues, así como ellos bailan y cantan la revolución, también la escenifican como si fuera una obra de teatro y eso trasciende, ya no sólo es el zapatismo, sino la esencia de las personas originarias de Chiapas .

La muestra reúne el trabajo de más de 17 fotógrafos, nueve mujeres y ocho hombres, entre ellos: Ulises Castellanos, Jean Pierre Courau, Marco Antonio Cruz, Gertrude Duby, Vanessa García, Isaac Guzmán, Massiel Hernández, Marcella Jacobson, Juana López, Andrea Murcia, Fabián Ontiveros, Daliri Oropeza, José Ángel Rodríguez, Maruch Santiz, Ángeles Torrejón, Antonio Turok y Ernesto Vásquez.

Los motivos de la selva: A 30 años del levantamiento zapatista permanecerá hasta el 19 de mayo en el Colegio de San Ildefonso (calle Justo Sierra 16, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc). El costo de acceso es de 50 pesos, estudiantes y maestros con credencial vigente podrán conseguir la entrada a mitad de precio.