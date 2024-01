Raúl, Vanessa, Fernando y Paco, estudiantes de la UNAM, se tomaron un descanso después de visitar el museo ex Teresa Arte Actual. Es interesante que en una plancha de concreto gris tengamos ahora un espacio fresco donde estar, aunque ahorita no hay sol , dijo el primero, quien desconocía esa instalación.

–¿Puedo tomarle foto? –preguntó el niño al final.

–Adelante, puedes tomar las fotos que gustes y hacer las preguntas que quieras.

Al otro extremo del módulo, personal del programa Conduce sin Alcohol invitó a una pareja a realizar una prueba para que vean cómo funciona ; el hombre accede y después del soplar al dispositivo y escuchar que marcó cero le dice a la mujer: ¿Ves? No me creías que no he tomado .

En tanto, Ileana y Rosario daban una exhibición de danzón con otros compañeros del taller de bailes de salón del Instituto de la Juventud en un templete instalado en la esquina suroriente de la plaza, donde minutos antes decenas de personas escucharon al mariachi de la policía capitalina.