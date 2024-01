Muy en tenor de Douthat, pero desde la trinchera muy diferente, Mike Davis, el conocido marxista estadunidense, se negó en su momento a calificar el ataque al Capitolio de golpe , viéndolo más en clave cuasi cómica como una carga de una pandilla de motociclistas vestidos como artistas de circo y bárbaros excedentes de guerra . De modo parecido, su colega de New Left Review, el sociólogo marxista Dylan Riley, comentando tres días después del ataque a contrapelo de las narrativas dominantes, apuntaba que las consignas y demandas supremacistas blancas o de los nostálgicos de la confederación e incluso neonazis , no eran para nada mayoritarias, como aparecía en las interpretaciones. La demanda básica de los atacantes de hacer bien el resultado electoral (por más infundada que sea) y su reclamo de que el Capitolio era nuestro , los inscribía más en clave de demócratas (con d minúscula) y asesinos jeffersonianos de tiranos (siendo el trumpismo una utopía jeffersoniana de la pequeña burguesía de un self-made-man sin el Estado de bienestar o los financistas) que se rebelaron en contra del capitalismo político y el Capitolio corrupto . ¿Estaban equivocados? , preguntaba Riley (Microverses, 2022, p. 22-24).

Walter Benjamin, el famoso acólita de la Escuela de Frankfurt no sólo fue un perspicaz observador de la modernidad, sino también supo apreciar la perspicacia de otros, remarcando en un lugar que los conservadores tienden a ver más , en sentido de que captan mucho mejor las fallas y las contradicciones de las democracias que sus homólogos liberales. Los famosos filósofos o sociólogos –y contemporáneos de Benjamin– como Carl Schmitt, Gaetano Mosca o Max Weber vienen en mente. Douthat no es Schmitt, Mosca ni Weber, pero parece ver más que tantos otros expertos (pundits) liberales que han comparado históricamente (e histéricamente) el ataque a Capitolio con el Putsch de la Cervecería (1923) o la quema de Reichstag (1933), y hoy invocan a la enmienda en cuestión, aunque ningún golpe coordinado tuvo lugar. Trump, al parecer, no tuvo ningún plan y no contaba con apoyo de las fuerzas armadas, el aparato de seguridad ni de la oligarquía. Sus intromisiones eran antidemocráticas, sí. Pero, tiene razón Douthat, más en clave de lo que una vez hizo Nixon (conspirando en contra del Partido Demócrata: Watergate) o Wilson (cambiando la legislación para encarcelar a su contrincante, el socialista Eugene V. Debs). Lo más importante: Trump no quería reemplazar explícitamente el orden constitucional (sección 3).

A diferencia de la mayoría de los comentaristas liberales, Riley siempre suele poner insurrección así, entre comillas, y, como lo precisaba en otro lugar –siendo también uno los máximos expertos en fascismo (véase: The Civic Foundations of Fascism in Europe, 2019)−, vio lo que los liberales vieron como insignias del fascismo que hacían del ataque a Capitolio un golpe fascista –banderas estadunidenses y confederadas, chalecos tácticos y cascos con adornos de extrema derecha–, más como parafernalia decorativa banal del nacionalismo estadunidense . Incluso, juzgando por sus consignas, el enemigo común de los insurrectos el “kraken del socialismo, comunismo y marxismo”–, más que un peligro, señalaba la falta de originalidad, ya que la condena de la tradición socialista es compartida por todo el espectro político e intelectual en Estados Unidos . Igual por eso haber encarcelado a Debs le salió barato a Wilson.