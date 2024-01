Aunque la gran mayoría de los alumnos de secundaria que desean ingresar al bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o el Instituto Politécnico Nacional (IPN) quedarán fuera de dichas instituciones, ello se debe a que el número de aspirantes es muy grande y la capacidad instalada de estas casas de estudio es limitada, no a que el sistema de admisión genere rechazados , señaló la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems).

Tovar Vázquez enfatizó que todos los candidatos tendrán un lugar para continuar sus estudios , por lo que descartó que pueda hablarse de rechazados. A nadie se le deja fuera. Cada una de las instituciones tiene una capacidad de instalación; sin embargo, todas tienen espacio. En la edición pasada (2023), hubo espacios para cada uno e incluso sobraron lugares para ingresar .

Tovar señaló que si alguno de los aspirantes no ingresa a bachillerato a través de esta convocatoria se debe a que no terminaron el proceso, o a que ellos o sus padres decidieron inscribirlos en escuelas privadas, aunque admitió que el cupo de la UNAM y el IPN –las dos opciones más solicitadas– es limitado y eso hace que no todos los alumnos puedan ingresar a ellas.

De los cerca de 290 mil aspirantes que se esperan para la convocatoria 2024, unos 160 mil piden entrar a la UNAM y otros tantos solicitan el IPN, cuando en la primera de dichas opciones sólo hay 33 mil plazas y 22 mil en el Politécnico.