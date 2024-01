La Guardia Nacional es para proteger al pueblo, no está infiltrada por la delincuencia, que le tengan confianza. Si no quieren que esté es porque están protegiendo a delincuentes, así de claro , sentenció durante la mañanera en Palacio Nacional.

“Entiendo que por temor tengan que asistir, porque van a tomar un video para subirlo a redes sociales, porque tienen también sus aparatos de propaganda, y además aquí los reproducen en demasía, y entonces: ‘a ver, todos a formarse a la orilla de la carrera’, y ni modo, porque si no salen a formarse pueden ser víctimas de represalia.

Eso lo entiendo muy bien, pero que no ayuden a delincuentes. Ni de un bando ni del otro y nada que unos son buenos y otros no. Eso lo hicieron en la época de (Genaro) García Luna: protegían a uno y enfrentaban a otros. Hay testimonios que a las bandas que estaban a favor de los protegidos hasta los uniformaban de policías para enfrentar a las otras bandas, eso no. Aquí no hay buenos ni protegidos.

Reconoció que en varios sitios del país se sigue dando la presencia y apoyo ciudadano a los criminales, aunque en menor medida .