Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Sábado 20 de enero de 2024, p. 6

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó ayer su disposición para reunirse directamente con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y aseguró que hay integrantes de las que llamó supuestas organizaciones no gubernamentales que los acompañan que tienen intereses políticos y que no le dan confianza.

Cuestionado en su conferencia de prensa sobre la solicitud de los familiares de los jóvenes de conocer la documentación del Ejército, López Obrador dijo que les ha ofrecido tener acceso por tres meses a los archivos.

¿Por qué quiero que sean tres? Porque no quiero que se siga pasando el tiempo. Ya me falta poco, yo quiero entregar buenos resultados , subrayó.

Al asegurar que lo que más le importa a él y su gobierno es esclarecer el caso y encontrar a los jóvenes, sostuvo que los grupos de seudodefensores de derechos humanos quieren tener como rehenes a los padres .

Yo voy a seguir recibiendo a estos grupos, pero también quiero tener una relación directa con los padres, y lo impiden , expresó el tabasqueño.

Al responder preguntas acerca del tema, manifestó que él mismo invitará a los padres a una reunión.

Se han ocultado cosas

Vamos a reunirnos con ellos, estamos trabajando. Yo voy a invitarlos cuando tengamos más información , señaló.