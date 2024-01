Emir Olivares y Arturo Sánchez

Sábado 20 de enero de 2024

Frente al conflicto en la franja de Gaza, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no se trata de condenar a nadie, sino de frenar esa guerra inhumana , por lo que demandó al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (UNSC, por sus siglas en inglés), en particular a los cinco miembros con derecho a veto, actuar de inmediato.

Agregó: Nosotros lo que queremos es la paz, no tomamos partido por ninguna de las partes, aunque suene redundante, ni por Israel ni por los palestinos, este grupo Hamas. Lo que no queremos es que inocentes pierdan la vida, no queremos la irracionalidad de la guerra .

Al preguntarle en la mañanera de ayer sobre la solicitud conjunta que México y Chile presentaron el jueves ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, para que se investigue la probable comisión de genocidio y de crímenes de guerra y de lesa humanidad en Palestina, el mandatario federal se pronunció por la paz y aclaró: No he leído el comunicado de la Secretaría de Relaciones (Exteriores), pero le tengo mucha confianza a los diplomáticos mexicanos y desde luego a la secretaria Alicia Bárcena, no sé si va en este sentido .