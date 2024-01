Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 20 de enero de 2024, p. 5

El 22 de febrero continuará el litigio interpuesto por México contra vendedoras de armas de fuego en Estados Unidos, a las que el gobierno mexicano acusa de incurrir en prácticas comerciales que facilitan el tráfico de sus productos a territorio nacional.

La corte de distrito para Arizona notificó ayer a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que el jueves 22 de febrero se celebrará la audiencia para presentar alegatos orales ante la jueza Rosemary Márquez, según un comunicado.

Segunda querella

Esta es la segunda demanda de México contra actores de la cadena de comercio de armas en Estados Unidos. La primera se presentó en Boston en 2021 contra fabricantes y distribuidoras estadunidenses, y se encuentra en etapa de apelación.

Mientras la demanda en Boston cuestiona la responsabilidad más amplia de las empresas que fabrican y distribuyen armas de fuego, que facilitan su tráfico ilícito a México, esta segunda demanda en Arizona se centra en la negligencia de puntos directos de venta de armamento.

El litigio en Arizona fue presentado por el gobierno mexicano en agosto de 2022 contra Diamondback Shooting Sports, Inc. (Tucson); SNG Tactical, LLC (Tucson); Loan Prairie, LLC a.k.a. The Hub Target Sports (Tucson); Ammo A-Z, LLC (Phoenix), y Sprague's Sports, INC. (Yuma).