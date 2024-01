L

a imagen del joven Oscar Antonio López Enamorado, desaparecido en Jalisco hace 14 años, interpela desde hoy a quien ocupe el Palacio Nacional. El joven hondureño es uno de los más de 113 mil desaparecidos en México, específicamente uno de los migrantes que no ha vuelto a casa y que el Estado se niega a buscar. Ahora su foto recordará todos los días a las autoridades mexicanas, las que sean que ocupen el cargo, que las familias no se rinden y continuarán exigiendo la presentación con vida de sus seres queridos.

A temprana hora de este viernes, se trasladó y colocó un memorial a un costado de Palacio Nacional, del lado de la Catedral Metropolitana. Ana Enamorado, madre de Oscar Antonio y fundadora de la Red Regional de Familias Migrantes, acompañada por el abogado Sandino Rivero, quien está a cargo del proceso legal de la búsqueda de su hijo, y Jorge Verástegui, familiar de dos desaparecidos y defensor de derechos humanos, encabezó la colocación del sitio de memoria y exigió que no se quite, que no se atrevan a moverlo .