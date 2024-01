Mohamed al Buheite, miembro del buró político de Ansarolá, ofreció paso seguro a los barcos de China y Rusia porque la libre navegación juega un papel muy destacado en el desarrollo de Yemen , expresó en una entrevista con el diario ruso Izvestia.

La insurgencia hutíe garantizó que no perturbaría la navegación de los citados países a través del mar Rojo, reiterando que su objetivo es el de incrementar el coste de la guerra para Israel y que detenga así la carnicería que está perpetrando en la franja de Gaza , y ahora también en represalia contra Reino Unido y Estados Unidos por sus agresiones aéreas sobre el territorio yemení, recogió la agencia Reuters. Mohammed Abdulsalam, vocero de la milicia y principal negociador en las conversaciones de paz sobre la guerra civil que asola el país desde hace una década, aseguró que el grupo tampoco tiene planes de atacar a sus antiguos enemigos, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.