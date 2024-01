Sin embargo, Carmona no aclaró dónde estaban esos cadáveres, si correspondían a los hallados en las fosas clandestinas de Tetelcingo, municipio de Cuautla, o de Jojutla, incluso si estaban en uno de los tres Servicios Médicos Forenses con los que cuenta la institución, señaló Trujillo.

En la reunión, sostuvo el vocero, se informó del convenio firmado entre la FGE y el INE, y al parecer por las huellas sería posible reconocer a las 134 personas; pero en concreto no hay nada (ningún nombre) no hay claridad, o no se nos proporcionó . Ahora vamos a esperar cuál va a ser el procedimiento de entrega. Ver qué tan real es esta situación. La reunión sólo fue informativa , puntualizó.

Antenoche, la fiscalía morelense afirmó que tras identificar a las 134 personas, trabajaban en el reconocimiento de otros 192 expedientes.

La brigada y los colectivos de personas buscadoras de Morelos aseguraron que darán seguimiento a la información entregada por la FGE.