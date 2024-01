Sputnik y Europa Press

Moscú. El español Carlos Sainz volvió a subirse al podio del Rally Dakar luego de cuatro años, al ganar la carrera anual en la categoría automóviles que tuvo lugar en Arabia Saudita.

Sainz, de 61 años, batió también su récord del piloto de mayor edad en conseguir la victoria en la competición. El segundo clasificado fue el belga Guillaume de Mevius, seguido del francés Sebastien Loeb.

El piloto de automóviles con más triunfos es el galo Stephane Peterhansel, quien ganó en ocho ediciones. En tanto, en la categoría Quads, el argentino Manuel Andújar selló su segundo Rally Dakar al imponerse al francés Alexandre Giroud y al eslovaco Juraj Varga.

En la división Challenger de prototipos ligeros, la española Cristina Gutiérrez Herrero se coronó campeona, por delante del estadunidense Mitchell Guthrie y el lituano Rokas Baciuska.

Gutiérrez es la primera mujer española en ganar un Rally Dakar y la segunda después de la alemana Jutta Kleinschmidt en 2001.