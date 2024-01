Merry MacMasters.

Periódico La Jornada

Sábado 20 de enero de 2024, p. 4

Que el lector reconecte con su lado animal, pide la poeta, actriz y dramaturga mexicano-chilena Acoyani Guzmán, autora de Animalario (Huerga & Fierro Editores, 2020).

El título de este poemario en prosa obedece a que habita nuestro lado animal, desde lo más tierno hasta lo más salvaje . Varios de sus textos llevan nombres de animales que se definen dentro de nuestra fauna interna .

Hay, por ejemplo, Cisnenochelaberinto , que aborda nuestro lado erótico y frágil . Escorpio es más doloroso, más de resistencia . También hay poemas que no llevan nombres de animal; sin embargo, siempre se cita alguno con el fin de jugar con esta fauna que llevamos ; equivale a este lado intuitivo, de sobrevivencia, mágico y ancestral , expresa Guzmán.

No es la primera vez que la también gestora cultural aborda el tema. Un primer poemario en este sentido es Para volverse pájaro (2019), centrado en el ave como inspiración . Dos años antes publicó el libro de teatro Elefantes blancos y Moscú, que va en su segunda edición. Su acercamiento al mundo animal ha ocurrido de manera recurrente, pero hasta ahora se enfocó casi 100 por ciento en profundizar en él como salvación y necesario diálogo humano, aunque desde un lado simbólico.

Necesidad de contacto con otras especies

En un mundo lleno de mascotas, para Guzmán cada vez es más necesario el contacto animal: “Hay quienes se dan cuenta y lo buscan, y hay otros que deben encontrarlo. Animalario da la posibilidad de contactar con tu lado más de tierra, de naturaleza, para vincularse de nuevo con eso que tenemos tan perdido. Los animales poseen esa magia, esa sabiduría que nos vuelve a comunicar con la sensibilidad, la manera de entender la vida y la muerte que nos sobrepasa”.

Según la poeta, esto obedece a que nos hemos alejado de nosotros mismos, de escuchar lo que sentimos, de verbalizar las emociones, de identificar si nos duele una parte del cuerpo, si estamos cansados o tristes. A partir de la poesía vuelta animal, o el animal vuelto poesía, intento que esto nos enlace, porque el mundo actual nos distancia de nosotros mismos .