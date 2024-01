La mejor manera de arrojar luz sobre ese misterio es profundizar en la singular biografía de Anton Bruckner y escuchar con atención no sólo sus obras conocidas y famosas (que no son muchas), sino otras regiones menos divulgadas de su catálogo, con el objeto de obtener un retrato más completo de este formidable compositor. Ello implica, entre otras cosas, poner una atención más sistemática en sus magníficas sinfonías, entre las cuales suelen circular ampliamente sólo la Cuarta y la Séptima. Dudo que se hayan escuchado en México sus sinfonías tempranas (la Sinfonía de estudio y la Sinfonía no. 0), y de la Primera sólo tengo la infausta memoria del desastre absoluto que de ella hizo Hansjörg Schellenberger al dirigirla con la Orquesta Sinfónica Nacional. Me parece, asimismo (si bien no me consta), que la versión en cuatro movimientos de su Novena sinfonía (concluida post mortem de manera creíble por manos ajenas) no se volvió a escuchar después del estreno mexicano que de ella hizo Luis Herrera de la Fuente.

Me pregunto retóricamente si nuestras orquestas serían capaces de organizarse para, entre todas, tocar este año las 11 sinfonías brucknerianas. ¿Y nuestros coros? ¿Cantarán sus espléndidas misas, su Réquiem, su Te Deum, sus notables motetes, el Salmo 150, la cantata Helgoland y sus obras corales de ocasión? ¿Cuáles, entre nuestros grupos de cámara, prepararán el indispensable programa con su cuarteto, su quinteto, su intermezzo y su rondó para cuerdas? Entre nuestros pianistas, ¿quién dice yo para explorar su desconocida música para teclado? ¿En cuál iglesia sonará su parca producción para órgano?

Sobra decir que este texto es una invitación muy explícita y muy enfática para aprovechar la efeméride, acercarse y disfrutar la gran música del gran Anton Bruckner, por una razón y sólo una: es bellísima y conmovedora.