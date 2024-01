El legislador manifestó: las precandidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, ya tienen seguridad, entonces sus equipos deben poner atención de que no cualquier persona pueda meter un dron en los mítines, sino que deben ser controlados. Es un riesgo que hay que prever .

Sandoval, diputado del Partido del Trabajo, fue entrevistado en el recinto legislativo de San Lázaro donde subrayó: ahora todo mundo tiene acceso a drones, hasta los Reyes Magos les trajeron uno de regalo a los niños y la delincuencia organizada los utiliza en sus confrontaciones con otras organizaciones criminales rivales, ya no sólo para vigilar sino para cometer crímenes, homicidios. Eso es muy lamentable .

En el caso de los mítines de las y el precandidato presidencial, hasta hoy, y aspirantes en marzo , precisó, sus equipos de seguridad deben poner especial atención de que no cualquier persona puede meter un dron en los actos proselististas, sino que deben ser controlados: es peligroso, es un riesgo que hay que prever .

–¿Debería prohibirse el uso de drones en actos de proselitismo electoral?, se le preguntó.

–Es un tema interesante, complicado. Acabamos de legislar para darle más facultades a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para que sea la responsable en el manejo y supervisión en el manejo de drones. Hoy se tiene registro de los aparatos, pero esencialmente de los que se usan para transportar mercancía o para hacer investigación, respondió.

Sandoval refirió que actualmente no puedes controlar quién usa o tiene drones, ahora todo mundo accede a uno y puede ponerle explosivos, es un tema muy grave, como el de los autos, las motos, las bicicletas. No se tiene un registro para saber quién los tiene , como los celulares, en eso del delito de extorsión. Es un problema mayúsculo, porque no se tiene registro de las personas que tienen un chip para un celular .

En otro tema, informó que la tercera Semana Nacional de Infraestructura Transformadora se prevé que se realice del 28 de febrero al 1º de marzo próximo, donde se discutirá sobre infraestructura incluyente, accesible, resiliente y estratégica en México.