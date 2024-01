Monterrey, NL., Jorge Álvarez Máynez, precandidato de MC a la Presidencia, cerró ayer su precampaña en esta ciudad ante cientos de simpatizantes, a quienes invitó a construir un nuevo México con justicia. En el acto, realizado la tarde de este jueves en la explanada cultural de la Macroplaza, estuvo acompañado por el dirigente nacional de MC, Dante Delgado; el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas; la precandidata a la presidencia municipal de esta ciudad, Mariana Rodríguez Cantú, y el gobernador Samuel García Sepúlveda, aunque este último no subió al podio.

Señaló que “la vieja política pensó que sacando de la contienda a Samuel García, MC no iba a estar en la boleta presidencial, pero no saben de qué estamos hechos ni conocen a las miles de personas que han encendido las calles y las redes con el fosfo, fosfo”. Aseguró que las recientes generaciones no se van a conformar con regresar al México del pasado y están dispuestas a construir un México nuevo.