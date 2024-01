Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 19 de enero de 2024, p. 6

Irónico, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó ayer que Lorenzo Córdova, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), haya sido anunciado como orador único de una marcha convocada por organizaciones opositoras para el próximo 18 de febrero.

“¡Miren! Quien fue director (sic) del INE ‘no se toca’, Córdova, ya ahora va a encabezar una marcha. ¡Sí! Nada más que no vayas a pensar, ¿eh?, que tiene propósitos políticos, partidistas. ¡No, no, no. Son independientes, sí, son de la sociedad civil; están muy preocupados por la democracia y el pueblo!”, enfatizó el mandatario en la mañanera del ayer en Palacio Nacional.