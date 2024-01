Rafeel Ziadah es una periodista de ascendencia palestina, poeta y activista por la defensa de los derechos humanos. Nació en 1979 en Líbano y pertenece a la tercera generación de refugiados de su familia. Escribió el poema Las tonalidades de la ira , en el que narra el bombardeo a Gaza en diciembre de 2008 por el ejército de Israel. En él cuenta cómo un soldado la golpeó y amenazó con violarla. Su poema es un grito de resistencia y reivindicación; denuncia la opresión y subraya la lucha Palestina. En él, confronta, desarma prejuicios y clama por justicia. Por su parte Bisan Owda, cineasta palestina, escribió: Ya no tengo ninguna esperanza de sobrevivir como la que tenía al comienzo de este genocidio, y estoy segura de que moriré en las próximas semanas o tal vez días... Mi mensaje al mundo: no son inocentes de lo que nos está pasando a nosotros. A ustedes como gobiernos o pueblos que apoyan la aniquilación de mi pueblo por Israel no los perdonaremos... la humanidad no los perdonará... aunque muramos, la historia nunca lo olvidará . Urge detener este genocidio y condenar a los autores: Israel y Estados Unidos.