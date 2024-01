El ministro israelí de Defensa, Yoav Gaallant, refirió que el ejército se enfoca en esa ciudad sureña con particular fuerza para desmantelar el liderazgo de Hamas.

El primer ministro necesita ser capaz de decir no a nuestros amigos , añadió.

Tel Aviv. El primer ministro israelí, Benjamin Netnayahu, afirmó categórico ayer que no apoyará la creación de un Estado palestino, en momentos en que sus fuerzas armadas informaron que han llegado lo más al sur desde que empezó la guerra en Gaza, con encarnizados combates e intenso bombardeo en la ciudad de Jan Yunis.

Al menos 355 palestinos han perecido a manos de militares o colonos israelíes en Cisjordania desde el 7 de octubre, según estadísticas de Naciones Unidas, entre ellos 90 niños. Del total, 346 fueron abatidos por militares, ocho por colonos y uno por unos u otros.

Un médico en el mayor hospital deCisjordania, en Ramalá, que pidió no ser nombrado por razones de seguridad, declaró a The Independent: Desde el 7 de octubre, he atendido cada semana a cinco pacientes que han sido baleados directamente por israelíes .

La mañana de este jueves atendió a un muchacho de 15 años herido de bala por soldados israelíes; se espera que sobreviva.

Israel ha ocupado Cisjordania desde la Guerra de Seis Días de 1967. Es hogar de 3 millones de palestinos y de 490 mil israelíes, que viven en asentamientos considerados ilegales por el derecho internacional.

Sean Casey, de la Organización Mundial de la Salud, quien salió recientemente de Gaza después de cinco semanas de intentar conseguir más personal y suministros para los 16 hospitales que funcionan parcialmente en el territorio, comentó en una conferencia de prensa de Naciones Unidas que vio una situación realmente horripilante en los hospitales , al colapsar día con día el sistema de salud.

Más hospitales colapsan en la franja

La semana pasada, Casey visitó el complejo médico Nasser, el más importante en su tipo de Jan Yunis, que está a 200 por ciento de su capacidad de camas con sólo 30 por ciento de personal, de modo que los pacientes están por todos lados, en los corredores, en el suelo. Fui a la unidad de quemados, donde un solo médico atiende a 100 heridos , relató.

Israel también ha jurado devolver a todos los rehenes cautivos en poder de Hamas, después de que más de 100 –en su mayoría mujeres y niños– fueron liberados durante una tregua en noviembre, a cambio de la liberación de decenas de palestinos presos, muchos de ellos sin que se les halla imputado delito alguno.

En una sombría ceremonia en Tel Aviv, familiares y simpatizantes marcaron el primer cumpleaños de Kfir Bibas, el más joven de israelíes aún en cautiverio. El niño y su hermano Ariel, de cuatro años, fueron capturados junto con su madre, Shiri, y su padre, Yarden.

