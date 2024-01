Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 19 de enero de 2024, p. 25

Chihuahua, Chih., La Fiscalía General de la República formuló nuevos cargos por lesiones y daños contra los ex funcionarios del Instituto Nacional de Migración Daniel G. Y., Rodolfo C. T. y Gloria Liliana R. G., así como del migrante venezolano Jeison Daniel C. R., actualmente presos y sujetos a proceso por homicidio, en relación al incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, ocurrido el 27 de marzo de 2023, donde 40 migrantes fallecieron y 28 resultaron heridos. Un juez del Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez prorrogó para el 27 de agosto próximo la audiencia inicial de la nueva causa penal.