Viernes 19 de enero de 2024, p. 25

Toluca, Méx., Raymundo Martínez Carbajal, ex alcalde priísta de Toluca prófugo desde el pasado 24 de noviembre, acusado de secuestro exprés en agravio de su ex suegro Emilio Rodríguez, fue detenido ayer a las 4:05 de la madrugada en la colonia Lindavista de la Ciudad de México.

El ex edil fue ingresado al penal de Santiaguito, en el municipio de Almoloya de Juárez, donde un juez de control le notificará la imputación en su contra.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con efectivos de la fiscalía capitalina y de la Policía Ministerial Militar, cumplimentaron la orden de aprehensión tras el fallido operativo implementado el pasado 24 de noviembre, cuando agentes ministeriales catearon la alcaldía y el domicilio del acusado en el fraccionamiento San Fermín, en el sur del Toluca.

Martínez, confirmó la FGJEM, huyó con ayuda de sus colaboradores y se refugió en un departamento de Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en el norte de la Ciudad de México.

En un comunicado, la FGJEM informó que en esa vivienda Martínez Carvajal recibía a personas cercanas de su entorno laboral y familiar, quienes desempeñaron alguna responsabilidad durante su gestión como presidente municipal y enfrentarán acción penal por ese y otros delitos.

El ex alcalde fue trasladado a la sede de la FGJEM en Toluca, donde se certificó su estado de salud y fue ingresado al penal estatal de Santiaguito. Ahí enfrentará la imputación por un secuestro exprés que habría perpetrado el 12 de abril de 2023, cuando por instrucciones del ex alcalde policías municipales toluqueños sacaron a su ex suegro de las oficinas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, donde laboraba.