La película Mean Girls (Chicas pesadas) se estrenó en 2004, basada en el libro Queen Bees and Wannabes de Rosalind Wiseman, también se realizó una adaptación teatral en Broadway en 2018 y este año se presenta una nueva versión musical, la cual se encuentra en salas del país.

Con la nueva producción se anuncia como un nuevo giro de Tina Fey , quien incorpora canciones y nueva tecnología. En cierto modo, las cosas no han cambiado mucho, ¿verdad? La gente tiene nuevas formas de hacerse daño. Pueden hacerlo por medio de Internet, pero siguen siendo sólo seres humanos que hacen sentir mal a otra persona para ellos sentirse mejor momentáneamente, ¿verdad? , dijo la guionista a Ap.

Creo que definitivamente te puedes sentir identificado con los personajes de esta película, y creo que eso es muy importante. Es bueno tener un nuevo repaso de ella 20 años después para que el público lo vea y sepa que todavía existen grupitos excluyentes , agregó Fey.

Además de Lohan, Fey, Rice y Rapp, el estreno estelar contó con la presencia de actores de la nueva película como Jon Hamm, Auli’i Cravalho y Busy Philipps, así como los directores Samantha Jayne y Arturo Perez Jr y el productor Lorne Michaels.

Megan Thee Stallion, quien recientemente lanzó la canción Not My Fault en colaboración con Rapp y la coprotagonista de Fey en 30 Rock, Jane Krakowski, también asistieron.

Lohan dijo que comenzará a filmar una película de Netflix esta semana y que participa en la comedia romántica Irish Rose , que se estrenará en ese servicio de streaming en marzo.

Cuando se le preguntó cómo es tener un bebé y ver por lo que pasan los niños cuando son adolescentes, como se muestra en Mean Girls, respondió: ¡Dios mío!, todavía no es un adolescente, No me apresures. Quiero saborear cada momento, pero es una bendición, la más grande del mundo , finalizó.

