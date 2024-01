Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Viernes 19 de enero de 2024, p. 7

El Festival Estéreo Picnic en Colombia transportará a los asistentes en un túnel musical, hacia un mundo distinto , donde se celebrará su aniversario 13 durante cuatro días en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, en el cual se reunirán más de 30 bandas entre las que destacan The Offspring, Placebo y King Gizzard and The Lizard Wizard.

El concierto a realizarse del 21 al 24 de marzo cuenta con el apoyo del gobierno de la capital colombiana. En entrevista con La Jornada, Miguel Santacoloma, director de comunicaciones de Páramo Presenta y uno de los organizadores del festival, compartió los detalles y reconoció que el mayor reto es el cambio de sede.

El festival se hacía en un campo de golf que quedaba más o menos a 45-50 minutos de Bogotá, ahora en el Parque Simón Bolivar, uno de los más importantes de la ciudad, ubicado estratégicamente en todo el corazón de la metrópoli colombiana, eso significa una muy buena noticia para los visitantes, sin lugar a dudas mejoramos, ofrecemos menos tiempos en desplazamiento, más facilidades de transporte, hospedajes más cercanos para los visitantes foráneos y extranjeros , dijo Santacoloma.

De último momento se anunció la cancelación del grupo estadunidense Paramore, lo sustituye Kings Of Leon, además es común encontrar a grupos nacionales en los grandes eventos, en esta ocasión se presentarán el ritmo norteño de Grupo Frontera, la tranquila voz de Kevin Kaarl y el beat de los hermanos de Latin Mafia.

“El del talento mexicano siempre ha sido protagonista del Estéreo Picnic, en nuestra primera edición tuvimos al Instituto Mexicano del Sonido y desde entonces, siempre hay presencia mexicana en todas sus vertientes, para este año tendremos a Kevin, una apuesta del festival por los cantantes nuevos.