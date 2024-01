Braulio Carbajal

Viernes 19 de enero de 2024, p. 19

México, con alrededor de una decena de grandes empresas, es el segundo país de Latinoamérica con mayores inversiones en China, sólo por debajo de Brasil, revela el más reciente libro de Enrique Dussel Peters, coordinador de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China.

De acuerdo con Latin American and caribbean overseas foreign direct investment in China in the twenty first century (La inversión extranjera directa de América Latina y el Caribe en China en el siglo XXI), publicado en noviembre pasado, de 2022 a 2023, empresas mexicanas han invertido en el gigante asiático mil 100 millones de dólares, cantidad que sólo es superada por los 3 mil 500 millones de dólares de Brasil.

Algunas de las empresas que han invertido con mayor o menos éxito en China son Aeroméxico, Bimbo, Cemex, Grupo Kuo, Grupo Omnilife, Interceramic, Italika, Grupo Modelo, Katcon, Liverpool, Gruma, Metalsa, Nemak, Softtek, Televisa y Worcester. Grandes firmas, que junto a otras de AL, son definidas como translatinas .

En entrevista con La Jornada, Dussel Peters destacó que es importante distinguir a las empresas que realizan transacciones o adquisiciones con representación en China como Italika y Liverpool, mientras otro grupo como Bimbo, Interceramic, Gruma, Metalsa, Nemak, Softtek y Worcester han invertido efectivamente en instalaciones y plantas de servicios más grandes.

Destacó que desde hace 20 años empresas translatinas se han aventurado, algunas con éxito como Bimbo, que tras años de análisis tuvo que reconfigurar todos sus productos: el mercado chino no consume lo mismo que el mexicano , señaló el especialista, quien por el contrario, resaltó el caso de la brasileña Embraer, que tras instalarse en China, en 2016 se le fue retirado el permiso, pues para ese entonces los chinos ya habían aprendido a fabricar sus aviones .