Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 19 de enero de 2024, p. a12

Andrés Guardado regresará al futbol mexicano tras 17 años de jugar en Europa, toda vez que el club León confirmó ayer su fichaje como refuerzo para el presente torneo Clausura 2024.

“Había una vez… Un principito y un León. ¡Bienvenido, @Aguardado18!”, publicó el conjunto esmeralda en sus redes sociales, junto con un emotivo video en el que el propio mediocampista anuncia su llegada al club, después de militar durante seis temporadas y media con el Real Betis de la Liga de España.

Por su parte, el equipo verdiblanco escribió en su cuenta de X (antes Twitter): “Oficial. Andrés Guardado, leyenda del #RealBetis, finaliza su etapa con el club. ¡Gracias por tanto y mucha suerte en el futuro @Aguardado18!”

El volante aún tenía contrato vigente con el Betis por seis meses más; no obstante, prefirió firmar por un año con la escuadra de La Fiera, donde posiblemente se retire como futbolista profesional.

“Elegí León porque me demostraron que deseaban que fuera con ellos, los que realmente pusieron todos los esfuerzos para que fuera para allá y no estoy hablando del tema económico.

Me mostraron el cariño que uno a veces necesita como jugador, de sentirse importante y de que todavía puedes ayudar en muchos aspectos a un club, voy a intentar sumar un poco más a la historia y conseguir objetivos importantes , mencionó Guardado en una entrevista con el club.