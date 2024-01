La filósofa estaduniense Susanne Langer aborda en su obra Filosofía en una nueva clave, que los movimientos corporales en las representaciones artísticas, en este caso la gimnasia, son símbolos no discursivos, es decir, expresan emociones y significados que no se obtienen con palabras.

La capitalina cuenta a La Jornada que empezó a los cuatro años, con un breve paso por la natación, deporte que no consiguió atraparla, puesto que desde muy pequeña le encantó dar vueltas . A su vez, destacó que al iniciar desde pequeños, es importante que los atletas pongan atención en la salud mental.

No es un deporte para cualquiera, las lesiones pueden llegar a afectar mucho emocionalmente. Es complejo vencer el miedo cuando estás a un metro y medio del pi-so sobre la viga, en ese aspecto es fundamental el trabajo mental.

En relación al caso de Simone Biles, considerada una de las mejores gimnastas de la historia, quien en Tokio 2020 abandonó el certamen por priorizar su salud mental, Loustalot confesó que la situación de la estadunidense la hizo reflexionar.

Al verla tan exitosa, casi inalcanzable como si no fuera humana. Y después saber que deci-dió no seguir compitiendo, me hizo darme cuenta que es una más de nosotras y siente lo mismo que yo. A veces vemos a los atletas solamente como eso y no como seres humanos.

La tricolor considera que el futuro de la gimnasia en México es prometedor, puesto que convive y entrena con las nuevas promesas.