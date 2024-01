onocí a José Agustín con Emanuel Carballo en alguna reunión de la editorial Diógenes, que, si no me equivoco, lo presentó.

Verdadero y falso es lo que los hombres dicen porque es ponerse de acuerdo en el lenguaje que emplean, no se trata de una conformidad de opinión, sino de una forma de vida, José Agustín en mi opinión comenzó, entre otros temas, una teoría pragmática del lenguaje. Una palabra, una expresión o una frase, pueden ser una palabra, una expresión que sólo pueden ser comprendidas si se hace referencia al papel que desempeñan en los llamados juegos del lenguaje.

La última vez que vi a José Agustín fue en la avenida San Juan de Letrán, en la famosa churrería, donde departimos y desayunábamos mientras devorábamos churros y hacíamos trizas a los escritores que no eran de nuestro agrado; curiosamente, asistí a dicho local el fin de semana y al día siguiente me enteré de su muerte. Me quedo con el agradable recuerdo de esa mañana.