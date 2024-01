Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Viernes 19 de enero de 2024, p. 3

Un concierto lleno de energía y emociones ofrecerá este fin de semana la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM), al interpretar música de los maestros rusos Piotr Chaikovski, Dmitri Shostakovich y de la mexicana Marcela Rodríguez, en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli.

Bajo la batuta de Scott Yoo, naturalizado estadunidense de origen japonés, la agrupación pretende llegar a la mente y el corazón del público, que tendrá oportunidad de escuchar el estreno mundial de la pieza Tríptico, de Rodríguez.

En charla previa al ensayo de la OFCM, su director artístico expresó a La Jornada que con este programa espera que la gente ame la música.

Quizá con este concierto estemos cambiando sus vidas, creando meditación para algún problema que tengan, algo interno; que, literalmente, estemos cambiando vidas, ese es el propósito , agregó Yoo.

El programa de la primera temporada 2024 incluye la Sinfonía No. 2 en Do menor, op. 17 de Chaikovski; el Concierto para piano y trompeta en Do menor, op. 35 de Shostakovich, y Tríptico de Rodríguez.

La Segunda Sinfonía de Chaikovski es para mí una de las menos valoradas o desestimadas de las sinfonías del compositor; pensé que como no he hecho tanto Chaikovski con la orquesta sería una buena forma de iniciar el año; además, la sinfonía tiene mucha energía , indicó Yoo.

Al referirse al trabajo de Marcela Rodríguez, el conductor musical de la OFCM explicó que su música tiene también una gran energía rítmica que funciona bien con la de Chaikovski y Shostakovich. Agregó que como un contrabalance a la Segunda sinfonía, la obra de Shostakovich podría ser muy adecuada para equilibrar.

“La obra de Dmitri Shostakovich es un poco extraña, es un concierto para piano esencialmente; también hay mucha trompeta. Es una pieza inusual y uno de los conciertos más difíciles para la orquesta.