Laura Gómez Flores y Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Viernes 19 de enero de 2024, p. 28

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que un total de 13 mil 426 agresores de mujeres fueron vinculados a proceso en la actual administración –un promedio de siete diarios–, entre quienes está Rodrigo N, quien suma más de 45 años de prisión por el delito de violencia familiar.

Dicha sentencia resulta histórica y se logró a pesar de que los códigos penales siguen minimizando el delito de violencia familiar, que sin duda alguna es la antesala del feminicidio , afirmó su ex pareja Daniela Sánchez.

Con ello, afirmó, se envía un mensaje claro a los agresores de cero tolerancia y de que no habrá impunidad en delitos cometidos en agravio de niñas y mujeres de esta ciudad , aunque los procesos en su contra aún no han concluido.

Mi hija, mis padres adultos mayores y yo no desistiremos hasta obtener justicia y se garantice la no repetición y la reparación integral del daño , dijo, al comentar que otra de las víctimas de Rodrigo N, de profesión abogado, otra ex pareja.

La primera sentencia que le impusieron, modificada en segunda instancia, fue por 15 años y seis meses de prisión; la segunda, de seis años; la tercera, de 12, y la cuarta, de 11 años y nueve meses: un total de 45 años y tres meses de prisión, precisó.