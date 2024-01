E

l 12 de agosto de 2020, en medio de la pandemia, el gobierno inglés anunció a las 9 AM que el PIB del país había caído 20 por ciento. Una cifra no sólo escandalosa, sino inédita. Nunca en la historia de las economías occidentales –ni siquiera durante la crisis de 1929– la producción había caído tanto en tiempo tan breve. Lo lógico era anticipar el pánico de los inversionistas, el cierre de los bancos y el desplome de la bolsa de valores. Para sorpresa de todos sucedió exactamente lo contrario. Al día siguiente, todos los indicadores del mercado accionario ascendieron 3 por ciento y ningún banco se declaró en quiebra. Los grandes consorcios comerciales e industriales anunciaron que tan sólo reducirían sus actividades y que tendrían que despedir a parte de sus empleados, sin que la cifra fuera necesariamente masiva. Fueron las pequeñas y medianas empresas –es decir, las que emplean a la mayor parte de los trabajadores– las que tuvieron que pagar los costos del desplome.

¿Cómo explicar que la bolsa, lejos de colapsar, haya aumentado sus utilidades? Jamás en la larga historia del capitalismo, una depresión había propiciado el alza de los valores bursátiles. Yanis Varoufakis, ministro de Hacienda en el primer gobierno griego de Syriza y autor del libro T ecnofeudalismo, sugiere una respuesta. No es que hubo un cambio en la lógica de la valorización en la última década. Se trata de una transformación mucho más radical: el capitalismo está siendo sustituido por un nuevo e inesperado sistema de acumulación y concentración de la riqueza: el tecnofeudalismo. Su argumento no es simple, aunque en cierta manera resulta convincente.