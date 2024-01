Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 18 de enero de 2024, p. 6

Manlio Fabio Beltrones, ex líder nacional del PRI, se registró ayer de manera formal para buscar un escaño en el Senado por mayoría relativa, es decir, con voto directo de la población. No obstante, no descartó también inscribirse para buscar una posición por la vía plurinominal.

Ayer, el tricolor instaló mesas de registro en las sedes de los comités ejecutivos estatales para recibir a quienes aspiran a las candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados por los distritos y estados asignados a esta fuerza política dentro de la alianza con el PAN y PRD.

Luego de semanas con versiones sobre la participación del también ex gobernador de Sonora, Beltrones acudió a inscribirse por la primera fórmula en esa entidad. Lo hizo, aseveró, todo en beneficio de Sonora y con la intención de ir a la batalla en campo para buscar el voto de los habitantes del estado, pero al preguntarle sobre un posible registro por la vía plurinominal, expresó: No descarto nada, en esta vida cualquier encarte es bueno .

De acuerdo con el convenio de coalición firmado por el PAN, el PRI y el PRD, el tricolor definirá la primera fórmula de las candidaturas para 14 entidades, mientras en dos entidades competirán por separado.