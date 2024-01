O están ladeados o nos tienen un temor tal que todo me quieren bloquear y bajar, o de plano ya me agarraron de su cliente. Ahorita les voy a mostrar que me mandaron notificar que tengo seis horas, ¡seis horas, para bajar el video! , subrayó, al tiempo que pidió a sus seguidores compartir su mensaje antes de que se lo censuren.

García Sepúlveda recordó que “hace ocho años, por utilizar Facebook como diputado local, denuncia y sanción del INE; hace seis, para candidato a senador, gané, y por usar la camisa de Tigres –háganme el méndigo favor–, denuncia y sanción del INE; me querían tumbar. Hace tres años en la gubernatura, porque mi esposa, Mariana, me apoyaba, me querían quitar la candidatura, y multa de 28 millones de pesos porque en sus historias respaldaba a su marido . Consideró que “el Prian” le tiene una envidia y un miedo escandalosos por su impacto en redes sociales. Están perturbados porque sus medios tradicionales ya no funcionan, ya nadie los lee; todos esos periódicos en 10 años van a ser historia , dijo.