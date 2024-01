Arcos Velázquez afirmó que “el acoso se inició como un asunto de explotación y, porque no decirlo, de moches y corrupción. Quiero decirles, de acuerdo con los hechos, que primero fui abordada por el secretario de finanzas del PRI, Hugo Gutiérrez, con la finalidad de requerirme los recursos que el partido ejerce para la capacitación y empoderamiento político de las mujeres, así como para actividades de manera digital, con un esquema que él me proponía para hacerse llegar 50 por ciento de estos recursos.

Sus dichos fueron negados horas más tarde por la presidenta y la secretaria general del Organismo Nacional de Mujeres Priístas (Onmpri), la ex diputada federal Xitlali Ceja y Monserrat Hernández, respectivamente. Quiero decirles que me extraña que Montserrat Arcos haya convocado a conferencia de prensa por medio del grupo parlamentario de Morena. Esto sin duda deja mucho que desear sobre el fondo de sus intenciones , dijo Ceja en la Cámara de Diputados.

“Vengo a informar un hecho vergonzoso, lamentable y penoso del cual he sido objeto en los últimos meses. Presenté en el INE denuncia por violencia política género contra Moreno y Hugo Gutiérrez. Tengo 20 años de militancia en el PRI; jamás he traicionado ni he dejado de trabajar por los ideales de mi partido.

Los partidos políticos están obligados a destinar 3 por ciento de su presupuesto a la capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres, y para cumplirlo, como marcan los estatutos del tricolor, el Onmpri es el responsable de la planeación y ejecución. Yo lo que hice fue buscar el diálogo con Alejandro Moreno, toda vez que él me había pedido que escuchara al secretario de finanzas, que me iba a hacer una propuesta legal, transparente, que no comprometía mi integridad.

Aseveró que Moreno no la recibió en distintas ocasiones, “y advertí que el secretario de finanzas decidió hacerse de manera unilateral y arbitraria con el esquema que me había planteado para hacerse de los recursos.