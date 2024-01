Fabiola Martínez y Lilian Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 18 de enero de 2024, p. 4

Durante el periodo de intercampaña (del 19 de enero al 29 de febrero), los aspirantes no podrán aparecer en debates, espots o mesas de análisis donde estén uno o más contendientes, advirtió el Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los precandidatos o candidatos pueden asistir a actos privados y reuniones en los que expongan temas generales y de interés público, siempre que no llamen al voto ni se incurra en actos anticipados de campaña .

Dijo también que la alusión genérica al cambio o continuidad de una política pública no supone afectación grave o irreparable al principio de equidad en la contienda electoral, en tanto que no es un llamado al voto . De igual forma se permite la difusión de cuestionamientos o logros de la actividad gubernamental; en tal caso, el promocional no debe hacer mención ni identificar una candidatura o partido político, a fin de posicionarlo de forma negativa o positiva.

El INE subrayó que si bien pueden continuar con propaganda política, ésta sólo puede tener carácter informativo y no de confrontación, es decir, presentar ideología, principios o programas de un partido político para generar o cambiar opiniones, o bien invitar a la ciudadanía a sumarse a sus filas de afiliados o simpatizantes.