s probable (o improbable no es) que el poema se cree o haya sido creado desde la emoción, mas no desde la emoción, sino desde la serenidad, es que se puede juzgar la calidad de un poema. De ahí que considere mejor no al poeta que tras la escritura del poema queda patidifuso y despeinado, un tanto o casi en surmenage, sino al que de ella, de la escritura del poema, sale con aire desprendido, calmo, y energía renovada, como quien llanamente ha hecho, sólo eso, lo que correspondía.

La poesía, que de alguna manera es un despertar al sueño que vivimos, es asimismo ciertamente un arrebato, aunque no menos un estado, por pasajero que éste pueda ser. Trance, profundo o no, nunca del todo superficial (trance no sería entonces), hace ver, permite percibir, con todos los sentidos o desde la raíz de los sentidos, la trascendencia, sea ésta la que sea, sea ésta lo que sea.