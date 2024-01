A

unque la marcha rosa del 18 de febrero a que han convocado Claudio X. González y sus agrupaciones se presenta como una manifestación en defensa de la democracia, en realidad será un acto de proselitismo encaminado a darle oxígeno a la desinflada campaña de Xóchitl Gálvez, la candidata del PRI y el PAN, los partidos del acuerdo corrupto de Coahuila. Faltan cuatro meses y días para las elecciones y los resultados de todas las encuestas siguen indicando que Claudia Sheinbaum le lleva una ventaja de 2 a 1 votos. El problema, dice Mario Delgado, presidente de Morena, es que será un acto proselitista fuera de la ley, disfrazado de activismo por parte de la sociedad civil . Además, en el periodo de intercampaña –que es del 19 de enero al 29 de febrero– está prohibido por la ley hacer eventos públicos. En su momento, Morena tomará las acciones legales necesarias. Hoy será el cierre de la precampaña de Claudia en el Monumento a la Revolución, la campaña formal arrancará el primero de marzo. Por otro lado, el aviso de que el único orador de la marcha será el ex presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdova (genial el cartón de Jerge en la portada de La Jornada de ayer), aunque no sorprendió a nadie, mueve a revisar su actuación. Es obvio que usó recursos de la institución para fines distintos a los que marca la ley. Atacó a partidos de oposición, en particular a Morena; mantuvo una campaña casi permanente contra el gobierno del presidente López Obrador, e inclusive recurrió a dependencias del gobierno de Estados Unidos a denunciar supuestas amenazas contra la democracia mexicana. Ha dejado en mala posición a los consejeros que siguen sus instrucciones en el INE.

Beltrones eterno