Diputados del movimiento sostienen que la resolución de Orellana no es firme todavía, pues está sujeta a las resoluciones de la CC sobre recursos de amparo presentados por los abogados de Semilla.

En otro orden, Estados Unidos vetó la entrada a su territorio al ex presidente Alejandro Giammattei por corrupción significativa . La administración Biden considera que el ex gobernante no es elegible para entrar al país debido a su participación en corrupción significativa , informó ayer el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Washington dispone de información creíble que indica que Giammattei aceptó sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas como presidente de Guatemala, acciones que socavaron el estado de derecho y la transparencia del gobierno , afirmó en un comunicado. La Casa Blanca ha dejado claro que apoya a los guatemaltecos que buscan que los actores corruptos rindan cuentas , añadió. El Departamento de Estado también impedirá entrar en su territorio a los tres hijos del ex presidente: Ana Marcela Dinorah, Alejandro Eduardo y Stefano.