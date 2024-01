Guanajuato, gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN) desde hace 32 años, no sólo es el estado más violento del país (cerró 2023 con 3 mil 104 homicidios dolosos), sino donde el crimen organizado más se ha ensañado con las buscadoras de personas desaparecidas y defensores de derechos humanos: de 2020 a 2023 se perpetraron en la entidad al menos siete asesinatos.

Mientras, organizaciones y colectivos, entre ellos Movimiento por Nuestros Desaparecidos México, convocaron a la sociedad a unirse y compartir la ficha de búsqueda de Lorenza Cano.

La Unión Regional de Búsqueda del Bajío y la Red Internacional de Asociaciones de Personas Desaparecidas se sumó a la exigencia de que sea localiza con vida, que se detengan las desapariciones y se garantice la seguridad de quienes buscan a un ser querido.

Mientras, Cecilia Flores, lideresa del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien intenta localizar a dos hijos ausentes desde 2015 y 2019, publicó en redes sociales un video dirigido a los grupos que tengan a Lorenza Cano para implorar por su vida, que sean piadosos (...) ella lo único que hacía era buscar a sus desaparecidos, como hay miles de madres que luchamos incansablemente por ellos, aún poniéndonos en riesgo .

La activista reiteró que las madres buscadoras no queremos incomodar a nadie, no buscamos culpables, no buscamos justicia; solamente queremos saber dónde están nuestros hijos .

Por su parte, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez consideró que el plagio de Cano fue un hecho lamentable. Lamentable otra vez el tema de las buscadoras que tanto han sufrido por el tema de la pérdida de un hijo, de una hija, y tener que pasar con esto .