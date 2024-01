Expresó que con la modificación que se hizo a partir de 2020 con la tabla de pensiones garantizadas, el Estado ya tendría que pagar un porcentaje importante para corregir la tasa de retorno con base en un porcentaje del salario promedio de toda la vida. Agregó que era absurdo el cálculo impuesto con la reforma de 1997, que con 6.5 por ciento de aportaciones totales se iba a lograr alcanzar un mes de salario al retiro.

Con ese cálculo se tendrían que trabajar más de 200 años para alcanzar una pensión con una tasa de retorno de 100 por ciento, explicó; con la modificación que incrementó de 3.25 a 11.48 por ciento (a alcanzar en 2030) las aportaciones patronales, la contribución tripartita queda en 15 por ciento; y aún con ello se tendrían que trabajar 100 años para alcanzar un retorno completo del salario promedio de la vida laboral, es decir, la reforma no resolvió como tal la situación y discutirlo no es sólo altruismo, el beneficio personal del pensionado, sino la necesidad de reactivar la economía, de no dejar que se caiga en una parálisis , amplió Silva Briceño.