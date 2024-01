Este razonamiento ha sido fuertemente discutido y hay razones para sostener que era incorrecto. Sin embargo, lo que no se discute es que el endurecimiento de la política monetaria beneficia a ciertos actores económicos y perjudica a otros. Es evidente que los bancos privados se han beneficiado. Pero no de igual manera en todos los países. En México el negocio bancario resultó muy favorecido. A cada aumento de tasa de interés decidido por Banxico, los bancos aumentaron los intereses que cobran y también aumentaron los intereses que pagan, pero en menor medida.

No debe olvidarse que en México el negocio bancario se vio afectado por la pandemia, pero esta afectación no significó que hubiera pérdidas. El impacto fue en que las utilidades de los bancos se redujeran respecto al año anterior. En 2020 los bancos privados que operan en México tuvieron utilidades de 102 mil millones de pesos cuando un año antes había ganado 163 mil millones. El mundo se detuvo y muchas empresas cerraron, millones de trabajadores perdieron sus empleos, pero los bancos simplemente ganaron menos. No perdieron, redujeron sus utilidades lo que en ese contexto crítico resulta escandaloso.

En 2021, todavía en pandemia, se recuperaron. Sus utilidades crecieron 65.7 por ciento para llegar a 182 mil millones de pesos. En 2022, con incrementos mayores en las tasas de interés, las utilidades bancarias volvieron a aumentar llegando a 236 mil 743 millones de pesos. Y en 2023 con tasas de referencia del 11.25 por ciento los bancos llegarán a un récord: utilidades que superarán los 270 mil millones. Así que estas empresas ganaron. Estas utilidades las lograron porque aumentaron mucho más las tasas que cobraron en sus diferentes instrumentos crediticios respecto a las que pagaron en sus instrumentos de inversión.

A sus deudores les cobraron más por sus créditos: por el saldo en la tarjeta de crédito, por créditos de nómina, hipotecarios, por créditos para capital de trabajo, etcétera. Este enorme grupo de mexicanos tuvo que entregar una parte creciente de su ingreso a los bancos para pagar sus créditos. Les transfirieron parte de sus entradas. Hubo una redistribución del ingreso desde los acreditados bancarios hacia esas empresas bancarias. Este amplio grupo de mexicanos, con actividades empresariales o asalariados, perdió y los bancos ganaron.

Este hecho no puede pensarse como un logro de la política económica. Es una consecuencia perversa de la política monetaria decidida por la Junta de Gobierno del Banco de México, en la que predominan los miembros nombrados por la 4T. De modo que con sus decisiones no lograron detener la inflación, pero si redistribuyeron en ingreso nacional a favor de ciertos empresarios bancarios.

odselley@gmail.com