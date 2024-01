Con este resultado ya son 13 enfrentamientos entre ambos conjuntos, en los cuales el Barça no conoce la derrota, desde su primer duelo en octubre de 2020 bajo el forma-to actual de la Primera División Nacional de Futbol Femenino, también conocida como Liga F.

Tras una ocasión de Ona Batlle, el conjunto culé forzó un saque de esquina en el que un balón dividido entre Ingrid Engen y Freja Siri quedó libre en el área pequeña, para que Caldentey empujara el esférico a la red. Apenas tres minutos después, la propia Batlle le ganó en velocidad a Athenea del Castillo para poder asistir a Paralluelo, quien convirtió el segundo del encuentro.

Las catalanas no necesitaron de una actuación sobresaliente de su estrella Aitana Bonmatí, recién galardonada con el premio The Best a la mejor jugadora del mundo, para demostrar su superioridad ante el conjunto merengue.

En la segunda mitad, Caldentey registró el tercer tanto en la pizarra después de ejecutar a la perfección un penal, mientras Paralluelo decretaría el 4-0 definitivo en los primeros 10 minutos del segundo tiempo.

El Barcelona es líder de la Liga F con 39 unidades, donde aún no conoce la derrota, tras 13 jornadas disputadas. Su más cercano perseguidor es el Levante con 30 puntos, al que enfrentará en la disputa del primer título del año.

Por su parte, el Real Madrid es tercero en el campeonato español con las mismas 30 unidades.

(Con información de Europa Press)