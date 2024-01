▲ El ciclista mexicano acapara los reflectores en su primer año de profesional, luego de ganar el martes la segunda etapa del Santos Tour Down Under. Foto @TeamEmiratesUAE

Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Jueves 18 de enero de 2024, p. a10

En agosto de 2023, el pedalista mexicano Isaac del Toro acaparó los titulares deportivos al llevar-se el triunfo en el Tour de Francia Sub-23. A inicios de año, el originario de Ensenada debutó como profesional con un tercer sitio en el Clásico Down Under, un critérium celebrado en Adelaida, Australia, que precede a la carrera por etapas del Santos Tour Down Under, recorrido en el que un par de días después, se llevó el triunfo en la segunda etapa.

Es maravilloso lo que ha logrado ese chico, tiene un gran futuro, es un ganador con un excelente físico y buena hechura. Isaac está muy en forma y nos va a regalar muchas más alegrías. Me da mucho orgullo verlo destacar , explicó Raúl Alcalá, ganador de dos etapas del Tour de Francia en la década de los años 90.

Tuvieron que pasar 21 años y 234 días para que un pedalista nacional triunfara en una etapa del tour profesional y diera vida a una disciplina que adolece de alegrías desde hace décadas. Del Toro lo consiguió en Australia con el UAE Team Emirates.

Es muy importante su victoria, una buena forma de comenzar en el profesionalismo, pero debe ir paso a paso porque le esperan competencias de mucho más exigencia. El recorrido donde participa actualmente es de una semana y posteriormente se enfrentará a desafíos de 21 días que pondrán a prueba su fuerza y resistencia , agregó Alcalá.

Del Toro protagonizó un espectacular cierre en Australia, lo que le valió posicionarse como líder provisional.