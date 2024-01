De acuerdo con la ley, una vez que el mandatario local envíe la terna, los legisladores deberán elegir a la persona sustituta bajo el método de cédula, es decir, de forma secreta por medio de una urna. Además, la designación se realiza por mayoría simple, por lo que Morena, y sus aliados no necesitan sufragios de la oposición.

Fuentes del Congreso refirieron que hay temor por parte de los panistas de que el mandatario capitalino proponga a una persona que no sea afín al proyecto de Taboada.

De acuerdo con ese partido, aún hay tiempo para definir al nuevo responsable de la demarcación, pues el plazo se alarga hasta el 7 de marzo; no obstante, los panistas pidieron que la terna se presente antes del 1º de febrero, pues la falta de alcalde puede traer consecuencias negativas en la ejecución de planes y programas .

Por otra parte, tras la expulsión de la diputada Mónica Fernández –quien votó por la ratificación de Ernestina Godoy frente a la Fiscalía General de Justicia–, la bancada del PRI designó como vicecoordinador a Jhonatan Colmenares.

Desde el comienzo de la Legislatura hasta el reciente proceso de la ex fiscal, Fernández se había desempeñado en ese puesto. El lunes pasado la diputada hizo público un posicionamiento en el que acusó al dirigente nacional de ese partido, Alejandro Moreno, de no respetar la libertad y su derecho a ejercer el voto.

Explicó que su sufragio fue positivo porque creo en las instituciones y como diputada mi obligación fue responder a los intereses de los capitalinos y no de una persona .