Se trataba de un modus operandi recurrente

El plan de obra no contó con la manifestación de impacto ambiental ni de impacto urbano necesarios para iniciar los trabajos desde el día uno, existiendo incluso situaciones de índole constructivo que la propia delegación solapó también .

Todo esto, de acuerdo con las declaraciones del empresario, hace constar los actos para los cuales el desarrollador está sujeto a la delegación o alcaldía Benito Juárez antes, durante y al terminar un proceso de construcción, siendo una medida recurrente desde hace años el solicitar apoyos como forma de protección para evitar sanciones y multas .

Comentó que dicho recibo se le dio por equivocación, cuando fue a recoger el que amparaba 425 mil pesos, la mitad de la protección pagada por una obra que desarrolló en José María Rico 146, colonia Actipan, y le entregaran la autorización de uso y ocupación.

La FGJ señaló se ha sancionado a 10 ex servidores públicos y en dos casos ya se logró una condena por enriquecimiento ilícito contra los ex directores Jurídico y de Gobierno, Luis Vizcaíno, y de Obras y Desarrollo Urbano, Nicias René Aridjis, pero las investigaciones continúan.