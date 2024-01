–En la megafarmacia hay todos los medicamentos. Esta semana van a estar los responsables del abasto de medicinas en general, porque hay toda una campaña. ¿Saben que un porcentaje de las llamadas que se hacen son de periodistas para ver si funciona?, están queriendo demostrar que no hay medicamentos, que no funciona, y nosotros estamos trabajando para que no falten.

Al rechazar que exista escasez de medicamentos en la megafarmacia, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que existe una campaña de asedio mediático contra este proyecto derivado de los intereses creados de algunos consorcios. Puede ocurrir que alguna persona no haya encontrado un medicamento, pero eso no justifica la generalización que se hace, porque en términos generales el abasto en los 23 estados que se sumaron a la federalización de la salud alcanza 95 por ciento de cobertura.

Molesto por los cuestionamientos, afirmó que la cobertura del abasto de medicinas tiene un sesgo “a partir –según – de la defensa de intereses económicos, es un periodismo mercantilista”. Por ello, hizo desplegar la lista de pagos por publicidad que se realizó a los medios de comunicación el sexenio pasado, además de acusar que algunos consorcios tenían vínculos en la distribución de medicamentos, construcción de hospitales, en el mantenimiento de carreteras, e incluso, tenían la asignación para construir una pista en el extinto aeropuerto de Texcoco.

Para el mandatario, ahora hay un interés en documentar lo que pasa en el sector salud, cuando en el pasado no se informó sobre la asignación de contratos por 100 mil millones de pesos a 10 empresas que tenían un control casi monopólico de la distribución de medicamentos, además de que existía una legislación que impedía comprarlos en el extranjero.

A pregunta expresa, consideró que si la pandemia se hubiera registrado bajo un gobierno neoliberal, la compra y aplicación de vacunas contra el covid se habría convertido en un negocio. Aseguró que en la actualidad hay distorsión hasta en cómo funciona la megafarmacia, sin informar el carácter complementario que tiene respecto al abasto que, afirmó, hay en clínicas y hospitales.

“Alguien que dice: ‘No me han abastecido, no me han entregado mi medicamento’, pues puede ser, pero no por una persona se puede decir: ‘¿Qué está pasando? No sirve la megafarmacia’”, expuso antes de subrayar que la gente no necesita de la tutela para buscar sus medicamentos.