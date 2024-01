Víctor Ballinas y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de enero de 2024, p. 10

Un grupo de migrantes haitianos, encabezados por el presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, Wilner Metelus, acudieron a manifestarse ayer en la Cámara de Diputados y demandaron diálogo con los legisladores para resolver la crisis migratoria de ciudadanos de ese país, pues en México ya se encuentran más de 140 mil .

Metelus, en conferencia de prensa fuera del recinto legislativo de San Lázaro, demandó que los agentes del INM y los elementos de la Guardia Nacional (GN) cesen las detenciones de haitianos que se encuentran en tránsito por el país .

Metelus, activista naturalizado mexicano y ganador del Premio de Derechos Humanos de la Ciudad de México, denunció que las estaciones migratorias se han convertido en cárceles de personas en movilidad, donde permanecen detenidos por días, sin permitirles comunicarse con sus familiares y en condiciones indignas.

Agregó: “México no tiene su propia política, un hombre como Francisco Garduño está afectando la imagen de México a escala internacional. Es una persona que tiene problemas con la justicia por el incidente en el que perdieron la vida migrantes detenidos en una estación del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es un señor autoritario.