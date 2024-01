Recordó que por su relevancia, en vísperas de la discusión sobre la Guardia Nacional buscó a dos ministros para explicarles la trascendencia de que permaneciera en el seno del Ejército, sin embargo, lamentó, con la votación en contra de unos traidorzuelos se rechazó, y luego andaban sugiriendo que no entrara en vigor en enero, sino después. “Ni un arreglo en lo oscurito, nada; ya aprobaron que no, y vamos de nuevo con una iniciativa”.

Por ello, el mandatario ratificó que insistirá en el cambio en el Poder Judicial y en la asignación de la Guardia Nacional, porque no quiero que el día de mañana se eche a perder esa corporación, se corrompa, como pasó con la Policía Federal, y me reprochen: ‘¿y por qué no insistió?’ Claro que voy a insistir, que no quede ninguna duda”.

Será el mismo caso de una nueva reforma en materia de austeridad republicana, porque no pueden ganar eso los ministros, ningún funcionario puede ganar más que lo que recibe el presidente, ya está en la Constitución, en el artículo 127. Voy a ver cómo lo dejo aún más claro, pero también es reforma constitucional , aseveró el mandatario.