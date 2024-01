▲ Después de 17 meses, aún no se concluye el proceso de restructuración del Issste, pues hasta levantamos hospitales que estaban en el abandono , dijo ayer el Presidente. En la imagen, Hospital General de Tláhuac, en la CDMX. Foto Roberto García Ortiz

En la conferencia presidencial, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, encargada de coordinar la reorganización del Issste, sostuvo que cuando se inició el procedimiento se encontró corrupción, conflicto de intereses, fraude, involucramiento de ex servidores públicos que habían sido directivos del organismo y que ahora son propietarios de empresas que le prestan servicios, por lo que se han opuesto al cambio y expresado su desacuerdo con las políticas públicas implementadas por el actual gobierno.

Después de 17 meses de restructuración del organismo, aún no se concluye el proceso, porque nos ha costado trabajo , pues hasta levantamos hospitales que estaban en el abandono .

Afirmó que con la corrupción y el mecanismo de subrogación de diversos servicios, se dejó al instituto en un cascarón , por lo que se ha buscado revertir esta tendencia privatizadora. Si hay necesidad de una placa, unos análisis o anestesia, el servicio lo otorga un privado, no el Issste. La mayoría de los servicios del organismo de salud eran suministrados por particulares, no por el gobierno federal. Si usted necesita un caldito de pollo, también es un particular el que hace caldito de pollo... o una ambulancia.

En su momento, recordó López Obrador, como parte de los acuerdos entre el ex presidente Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo, entonces dirigente magisterial, le entregó la administración del Issste por conducto de Miguel Ángel Yunes. Más allá de que posteriormente Gordillo y Yunes se distanciaron, la institución fue parte de las componendas políticas a cambio del respaldo electoral del magisterio, subrayó.