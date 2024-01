C

inco años de combate contra ese cáncer, pero en el infinito universo de la corrupción en el país me sigo enterando de contratos leoninos otorgados contra el interés público, porque fueron muchos años de predominio de un régimen corrupto, todo el periodo neoliberal, 36 años, que se metió hasta la médula , denunció el presidente López Obrador.

Y dio un ejemplo: “¿saben cuándo me enteré de que las líneas férreas, las vías del ferrocarril de carga podían ser usadas para trenes de pasa-jeros? Hace seis meses. Imagínense: 18 mil kilómetros de derecho de vía que pueden utilizarse para trenes de pasajeros, que son de la nación, públicas, que por un error y prepotencia, cuando entregan las concesiones sólo las otorgan para trenes de carga, y en ellas se establece que el Estado puede usar las vías para trenes de pasajeros. Fue como cuando me enteré –nada más que eso sí fue al inicio del gobierno–, de que no habían concesionado el Tren del Istmo ni el del Sureste. Pues por eso es el Tren Maya, pues no les interesaba el sureste ni para robar; entonces, todas las concesiones del centro al norte”.

Todo entregado por Ernesto Zedillo para que los barones de siempre –en concreto el tóxico Germán Larrea, Carlos Slim y una trasnacional– se quedaran con más bienes de la nación (ya Salinas les había entregado una enormidad), caso concreto de los ferrocarriles nacionales, y los explotaran para su único beneficio y en contra del interés público.

Pero era tal la confianza –léase impunidad– que a los genios tecnócratas que armaron el pastel ferroviario para entregarlo en bandeja de plata a los privados se les olvidó un pequeño detalle, pues en la letra hiperchiquita de las concesiones dejaron vivo un elemento, perdido en el último rincón, que el mandatario mexicano descubrió . Lo explicó así, luego de revisar concesiones y contratos respectivos: