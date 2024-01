C

laudio X. González intenta salvar del naufragio total a Xóchitl Gálvez, tras la grave abolladura que causó a su candidatura el escándalo de Coahuila, donde el PAN y el PRI acordaron repartirse un botín tras el triunfo del gobernador Manolo Jiménez. Ellos mismos lo destaparon. Quiere reproducir Claudio la marcha rosa de hace un año en la que desfilaron varios millares de personas con la divisa El INE No se Toca . Su objetivo fue protestar contra la reforma electoral que propuso el presidente López Obrador, conocida como el plan B y que congeló la Suprema Corte. Ha anunciado López Obrador que volverá a presentar su iniciativa al Congreso el próximo día 5 de febrero. La nueva manifestación que Claudio y sus organizaciones están preparando tiene como bandera La Democracia No se Toca . Llama la atención que el único orador será el ex presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdova. Finalmente mostró su verdadero rostro, es pripanista. Siempre negó que usara al instituto para atacar a la 4T y al presidente López Obrador, ya se quitó la máscara.

UNAM, covid

No hay hasta ahora algún indicador que sugiera alarma , dice la UNAM. Los virus del covid-19, influenza y el sincicial respiratorio se mantienen como los principales agentes causales de infecciones respiratorias que en su gran mayoría son ambulatorias y no requieren hospitalización. El número de las hospitalizaciones actuales es mucho menor al del invierno pasado . Se reanudarán las clases la última semana de este mes y la universidad recomienda el uso de cubrebocas al estar con otras personas y en reuniones en espacios cerrados donde no haya una adecuada ventilación. También sugiere a las personas que estén enfermas no salir de casa a fin de que no contagien a otras.

Apple, Samsung

Apple ha superado a Samsung como primer vendedor mundial de teléfonos celulares por primera vez desde 2010. Sin embargo, el mercado está pasando un mal momento. Según la consultora International Data Corporation (IDC), experimentó una disminución de 3.2 por ciento en las ventas en 2023, alcanzando la cifra de 1.170 millones de unidades, lo que supone el volumen anual más bajo en una década. En el reparto del pastel, Apple consiguió una cuota de mercado de 20 por ciento, con más de 234 millones de teléfonos vendidos (su cuota el pasado año era de 18.8 por ciento), mientras Samsung vendió 226,6 millones de unidades y se queda con una cuota de 19.4 por ciento. En 2022, Samsung fue líder, con 21.7 por ciento, lo que supone una caída de más de 13 por ciento en sus ventas. Xiaomi, OPPO y Transsion ocupan el tercer, cuarto y quinto puesto, respectivamente, aunque 31 por ciento de las ventas del mercado se las llevan otros vendedores, de acuerdo con la consultora.